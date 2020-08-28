تغييرات جديدة وتكليف ضباط لمناصب في وزارة الدفاع

2020/08/28 | 14:56 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / افصحت اوساط حكومية ومحلية عن تغييرات جديدة وتكليف ضباط في مناصب داخل وزارة الدفاع .وتداولت تلك الاوساط نقلا عن مصدر حكومي ، أنه " تم تعيين اللواء الركن عبد مظلوم معاونا لرئيس الأكاديمية العسكرية ، و اللواء ركن عبد الرحمن القيسي مديرا للخدمات الشخصية ورعاة شؤون المقاتلين ".



واضافت ان " تم تعيين اللواء الركن فلاح الفريجي مديرا لمديرية الاستخبارات في قيادة القوة الجوية، و العميد حسين الساعدي امين سر الاعلام في رئاسة الاركان، و العميد وليد يوسف بمهام أمين سر ادارة رئاسة اركان الجيش"./انتهى5

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