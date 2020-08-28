خطيب جمعة النجف يستنكر فتح اسرائيل سفارة افتراضية لها في العراق

2020/08/28 | 14:56 - المصدر: وكالة نينا

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النجف/نينا/استنكر امام جمعة النجف الاشرف صدر الدين القبانچي فتح اسرائيل سفارة افتراضية في العراق.وأكد القبانجي في حديثه الاسبوعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ان" شعبنا لن يقبل اسرائيل ابدا ولن ينضم للتطبيع".



وفي سياق آخر طالب القبانجي، شبكة الاعلام العراقي بالتفاعل مع مشاعر الشعب الحسيني وتغطية الشعائر الحسينية.وفيما يتعلق باستهداف الكوادر الطبية ، دعا القبانجي الحكومة الى حماية الكودار الطبية.



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