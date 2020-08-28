2020/08/28 | 14:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت شبكة فوتبول إيطاليا، أن نادي إنتر ميلان يرفض تماماً التنازل عن حلم ضم مهاجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

أكدت التقارير بأن رئيس إنتر ميلان، ستيفن تشانغ، بدأ في دراسة تكاليف الصفقة، ويبحث في الوقت الحالي عن رعاة من الصين للمساعدة في تمويل هذه الخطوة.

وسلطت الصحافة الإيطالية الضوء على التقارير التي تتعلق بمكانة مانشستر سيتي في سباق ضم ميسي، والذي طلب الرحيل عن برشلونة هذا الصيف.

ويمكن أن يقول إنتر ميلان كلمته ويقوم بإغراء اللاعب معتمدًا على نظام الضرائب الجديد للمقيمين في إيطاليا وهي لائحة تم توجيهها بالفعل لجعل أندية الدوري الإيطالي قادرة على المنافسة بسوق الانتقالات.

وأفادت التقارير بأن تخفيض الضرائب قد يكون عاملاً قوياً لإنتر ميلان في المفاوضات، حيث بدأ تشانغ في البحث عن رعاة في بلاده للمساعدة في تمويل صفقة انتقال ميسي للنيراتزوري.

وكان ميسي أعلن الرحيل عن برشلونة هذا الصيف، بسبب غضبه العام من إدارة النادي، عقب الهزمة الثقيلة أمام بايرن ميونيخ بثمانية أهداف في دوري أبطال أوروبا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنتر ميلان يراهن على الضرائب لحسم صفقة ميسي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنتر ميلان يراهن على الضرائب لحسم صفقة ميسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).