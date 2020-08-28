الحداد: وفد من الإقليم يزور بغداد قريباً لاستكمال الحوارات

2020/08/28 | 15:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أربيل- واع- سوما الجاف

أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير الحداد اليوم الجمعة ،أن وفداً من حكومة إقليم كردستان سيزور بغداد قريباً ،لاستكمال الحوارات.

وقال الحداد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"وفد الإقليم سيناقش مع الحكومة الاتحادية ثلاثة ملفات مهمة"، لافتاً إلى أن"هذه الملفات هي حصة إقليم كردستان من الموازنة العامة المقبلة ومسائل النفط والمنافذ الحدودية".

وأوضح أنه"وحسب المعلومات التي تم إبلاغه بها ،أن وفداً من حكومة إقليم كردستان سيزور العاصمة بغداد خلال الأيام القليلة المقبلة لاستكمال الحوارات التي جرت في السابق بين الجانبين ،والتوصل إلى تفاهم واتفاقات بشأن مسألة الموازنة والنفط والمنافذ الحدودية".

وأضاف الحداد أنه : "لم يتضح هل سيكون الوفد برئاسة رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني أم لا ،ولكن ماهو مؤكد أن الوفد سيكون حكومياً".

وكان وفد مكن اقليم كردستان قد زار في وقت سابق بغداد واجرى مباحثات ملفات دعم الحكومة ومواجهة الازمات وانهاء الخلافات بين بغداد واربيل .

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