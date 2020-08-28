تقرير يكشف حديثاً دار بين ميسي وغوارديولا

2020/08/28 | 15:02 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - الاتجاه كشف تقرير صحفي، اليوم الجمعة، عن الحديث الذي دار بين الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، والإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي.وكان ميسي طلب الرحيل من برشلونة، عقب التحدث مع جوارديولا عن رغبته في اللعب مع مانشستر سيتي خلال الموسم المقبل.ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن ميسي قال لجوارديولا: "أريد الفوز …

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