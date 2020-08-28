مصرف الرشيد يحذر مكاتب شركة بوابة العراق

2020/08/28 | 15:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

حذر مصرف الرشيد اليوم الجمعة المكاتب التابعة لشركة بوابة العراق المعتمدة لصرف مستحقات حملة بطاقات نخيل ماستر كارد المملوكة للمصرف من استيفاء اي مبالغ نقدية عند صرف مستحقاتهم كون عمولة التاجر البالغة 0.006% حسب تعليمات البنك المركزي تستوفى اليكترونيا وتودع في حساباتهم المفتوح لدى المصرف.

واضاف المصرف في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، في حالة ورود شكوى باستيفاء مبالغ نقدية من زبائن المصرف سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقكم واغلاق المكتب بالتعاون مع شركة بوابة العراق .

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