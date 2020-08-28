مصرف الرشيد يحذر مكاتب شركة {بوابة العراق}

2020/08/28 | 15:05 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} حذر مصرف الرشيد اليوم الجمعة المكاتب التابعة لشركة بوابة العراق المعتمدة لصرف مستحقات حملة بطاقات نخيل ماستر كارد المملوكة للمصرف من استيفاء اي مبالغ نقدية عند صرف مستحقاتهم.





وبين ان "عمولة التاجر البالغة 0.006% حسب تعليمات البنك المركزي تستوفى اليكترونيا وتودع في حساباتهم المفتوح لدى المصرف".

واضاف المصرف انه "في حالة ورود شكوى باستيفاء مبالغ نقدية من زبائن المصرف سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقكم واغلاق المكتب بالتعاون مع شركة بوابة العراق".

عمار المسعودي

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