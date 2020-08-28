كورونا يعمق مصائب برشلونة بإصابة جديدة

2020/08/28 | 15:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن نادي برشلونة عن إصابة الياباني الواعد هيروكي آبي بفيروس كورونا المستجد، وخضوعه حاليا للعزل في منزله.ويتواجد مهاجم الفريق الكتالوني (21 عاما)، الذي انضم للبرسا الصيف الماضي قادما من فريق كاشيما إنتلرز، في صحة جيدة.وأصبح آبي رابع لاعب ضمن صفوف الفريق الكتالوني يصاب بالوباء، بعد كل من صامويل أومتيتي وتوديبو وميراليم بيانيتش.ويواجه النادي الكاتالوني أزمة غير مسبوقة بعد قرار نجم البارسا اللاعب ليونيل ميسي بالرحيل عن الفريق بعد الخسارة التاريخية أمام بايرن ميونخ {2-8} في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا.عمار المسعودي

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