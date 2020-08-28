وزير التعليم العالي يوجه بتشكيل فرق طلابية للنزول بي الناس

2020/08/28 | 15:05 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، الجمعة، الجامعات بالإسهام الفاعل في دعم المجتمع وتحقيق الإصلاح واحترام القانون.

وذكر بيان للوزارة تلقاه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (28 اب 2020) أن"وزير التعليم وجه رسالة إلى هيأة الرأي ،تضمنت محاور عدة ،ركزت فيها على خدمة المجتمع ".

وتابع البيان أن عبد الصاحب أشار في رسالته: " نريد أن يكون للجامعة دور بارز وواضح في المجتمع ،ليس على مستوى قاعة الدرس والبحث العلمي فحسب، وإنما مع المجتمع بشكل مباشر، حيث يعاني مجتمعنا من ظروف كثيرة ،وعلينا مسؤولية غرس المحبة والتسامح والتعاون وقيم العمل المهني الخلاق واحترام القانون".

وأضاف أن"هذا يتحقق عندما يكون للجامعات دور بارز وكبير من خلال تشكيل فرق في مختلف الاختصاصات الاجتماعية والصحية والإرشادية والتربوية والقانونية والعلاقات العامة".

وشدد الوزير على أنه "على مجالس الجامعات والكليات أن تحدد البيئة التي تتطلب الإصلاح والتطوير وتتعاون مع مؤسسات الدولة للانطلاق بالمشروع باعتبار أن العقل المفكر هو الذي يتبنى الحلول للمعوقات والإشكاليات، واليوم المجتمع ينتظر من المثقفين النهوض بالواقع والارتقاء بالبيئة والاقتصاد والصحة والتعليم والتربية وكل متطلبات بناء البلد".

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