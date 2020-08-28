صحة كوردستان تنشر الموقف الوبائي لإصابات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

2020/08/28 | 15:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، الجمعة، تسجيل 458 اصابة جديدة بفيروس كورونا و26 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، (28 آب 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، انها اجرت 4617 فحصا جديدا في كل من: اربيل ، والسليمانية، وكرميان، ودهوك، وحلبجة، فيما سجلت 458 اصابة جديدة موزعة على النحو الاتي:

208 اربيل

93 السليمانية

23 كرميان

119 دهوك

15 حلبجة

التعافي 561:

269 اربيل

11 السليمانية

29 كرميان

235 دهوك

17 حلبجة.

الوفيات: 26

اربيل 9

السليمانية 11

دهوك 6.

واضاف البيان ان المجموع الكلي للإصابات بالفيروس منذ تفشي ظهور الجائحة ولغاية الان في اقليم كوردستان بلغ 27.259 مصابا، تماثل من بينهم 16.804 للشفاء التام بينما لا يزال 9447 قيد العلاج توفي 1007 مصابين.

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