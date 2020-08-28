فوتو:
منذ 17 دقیقة
575 مشاهدة
ديجيتال ميديا ان ار تي
اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، الجمعة، تسجيل 458 اصابة جديدة بفيروس كورونا و26 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، (28 آب 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، انها اجرت 4617 فحصا جديدا في كل من: اربيل ، والسليمانية، وكرميان، ودهوك، وحلبجة، فيما سجلت 458 اصابة جديدة موزعة على النحو الاتي:
208 اربيل
93 السليمانية
23 كرميان
119 دهوك
15 حلبجة
التعافي 561:
269 اربيل
11 السليمانية
29 كرميان
235 دهوك
17 حلبجة.
الوفيات: 26
اربيل 9
السليمانية 11
دهوك 6.
واضاف البيان ان المجموع الكلي للإصابات بالفيروس منذ تفشي ظهور الجائحة ولغاية الان في اقليم كوردستان بلغ 27.259 مصابا، تماثل من بينهم 16.804 للشفاء التام بينما لا يزال 9447 قيد العلاج توفي 1007 مصابين.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة كوردستان تنشر الموقف الوبائي لإصابات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة كوردستان تنشر الموقف الوبائي لإصابات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).