الحشد الشعبي يكشف “الخارطة السوداء” لتمويل داعش في ديالى

2020/08/28 | 15:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادق الحسيني

المعلومة/ ديالىكشف الحشد الشعبي، الجمعة، عن ما اسماها الخارطة السوداء لتمويل تنظيم داعش الارهابي في ديالى.وقال الناطق الاعلامي باسم الحشد الشعبي في ديالى صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” تنظيم داعش الارهابي لايزال يتلقى تمويل لدعم خلاياه الاجرامية باتجاهات مختلفة لكنها ضعيفة قياسا بفترة ما بعد حزيران الاسود الا انه يعتمد بالاساس على التمويل المحلي من خلال عمليات الخطف او دفع بعض المزارعين لدفع الاموال لخلاياه ولكنها محدودة جدا نظرا لجهود الحشد الشعبي”.واضاف الحسيني،ان” اهم مصادر تمويل داعش في ديالى هي وجود حواظن ولو كانت قليلة تمول التظيم وتوفر له الدعم والاختباء وهي تشكل اخطر المفردات في الحرب على الارهاب لان كشفها يحتاج الى جهد استخباري وهذا ما نجحنا في تحقيقه وتم بالفعل كشف بعضها مؤخرا مؤكدا بان الايمان بفكر داعش المتطرف لايزال موجودة ولو على نطاق محدود الا انها تشكل بيئة خطرة جدا”.وينشط داعش في بعض مناطق ديالى ومنها شمال المقدادية وريف خانقين وهو يهاجم بين فترة واخرى نقاط المرابطة الامنية لتعزيز الاستقرار

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