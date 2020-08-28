ديالى: النفط تخصص 6 مليارات دينار لدعم مشاريع خدمية في مدن حدودية

2020/08/28 | 15:11 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالىكشف مسؤول حكومي في ديالى، الجمعة، عن تخصيص وزارة النفط 6 مليارات دينار لدعم مشاريع خدمية في مدن حدودية شرق المحافظة.وقال مدير ناحية قزانية (97كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” وزارة النفط وعن طريق شركة نفط الوسط خصصت 6 مليارات دينار ضمن مايعرف بمبالغ المنحة الاجتماعية لتمويل مشاريع خدمية في ناحية قزانية والمناطق المحيطة بها خاصة بعد العمل في الرقعة الاستكشافية الثامنية وحفر اول بئر نفطي”.واضاف الخزاعي،ان” المبالغ ستخصص لعدة مشاريع خدمية منها اكساء طرق وتامين بعض الخدمات الاساسية في قزانية وبقية المناطق مؤكدا بان تحول الناحية الى بلدة نفطية يمثل مؤشر ايجابي على مرحلة جديدة من الانتعاش الاقتصادي من خلال الاسهامه في توفير المزيد من فرص العمل”.وكانت احدى الشركات الصينية نجحت قبل اشهر في حفر اول بئر نفطي في اطراف ناحية قزانية ضمن مايعرف بالرقعة الاستشكافية الثامنة.

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