الكاظمي لصحيفة إماراتية: سنتحرك قريبا على الجماعات الخارجة عن القانون

2020/08/28 | 15:18 - المصدر: قناة التغيير

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توعد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الجماعات الخارجة عن القانون بتحركات جادة قريباً

جاء ذلك خلال مقابلة مع صحيفة “ذا ناشيونال” الإماراتية الناطقة بالإنجليزيةحيث أكد أن برنامج حكومته مبني على فرض سيادة الدولة، بما في ذلك حصر استخدام القوة في قوات الأمن الرسمية وحظر استخدام السلاح خارج نطاق القانون، كاشفا عن وجود حملة لتطهير القوات الأمنية من العناصر الفاسدة.

وأضاف فيما يتعلق بالاغتيالات، أن أحد الأهداف الرئيسة لبرنامج حكومته هو التحقيق وكشف الحقائق المتعلقة بقتل الناشطين والمتظاهرين، لافتا الى أنالأجهزة الأمنية تواصل التحقيقات باغتيال الدكتورة ريهام اليعقوب والدكتور هشام الهاشمي وتحسين أسامة، لديها بعض الخيوط لكن التحقيقات ستتطلب وقتًا.

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