2020/08/28 | 15:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إن منطقة الشرق الأوسط بحاجة إلى رؤية جديدة، لإيقاف الانقسامات الطائفية والعرقية التي انتشرت في المنطقة.

وأكد الكاظمي بحسب إفادة صحفية نشرتها صحيفة الشرق الأوسط، أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية يجب أن تكون في أولوية العلاقات بين الدول العربية، مع احترام سيادة كل دولة وضمان عدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وأوضح الكاظمي أن دول الخليج العربي تمثل عمقنا استراتيجيا للعراق، مؤكدا أنه يسعى لتطوير تلك العلاقات إلى أفضل مستوى ممكن، مبينا أن أي تقارب من هذا النوع سيخدم الاستقرار في المنطقة ويضع حدا للانقسامات والطائفية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: منطقة الشرق الأوسط بحاجة إلى رؤية جديدة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: منطقة الشرق الأوسط بحاجة إلى رؤية جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).