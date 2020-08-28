جوي هود: الكاظمي أكد حاجة العراق المستمرة لدعم التحالف الدولي

2020/08/28 | 15:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف جوي هود، النائب الأول لمساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط عن أبرز مجريات الحوار الإستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الذي تم الاسبوع الماضي في واشنطن.

وقال هود في تصريح أن اللقاءات بين الحكومتين العراقية والاميركية كانت مثمرة ونتج عنها مبادرات هامة بالنسبة للطرفين، مبينا أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أكد أن العراق بحاجة إلى استمرار دعم التحالف الدولي له بما في ذلك الولايات المتحدة، وقد ركزت المناقشات على الشكل الذي يستوجب أن يأخذه هذا الدعم.

وبشأن حماية المصالح الاميركية في العراق، أشار هود إلى أن الكاظمي يدرك أكثر من أي شخص أخر معنى وجود الولايات المتحدة كضيوف مدعوون في بلده، وبالتالي فأن عليه التزاما مطلقاً بموجب القانون الدولي والاتفاقيات المشتركة وفي الثقافة العربية بحماية المصالح الاميركية كون العراق يعتبر شريكا استراتيجيا، لافتا إلى أن الولايات المتحدة لديها وجود أمني طويل الأمد في جميع أنحاء المنطقة.

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