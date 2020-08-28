الغضب من العنصرية يقترب من واشنطن بعد كينوشا وعالم الرياضة

2020/08/28 | 15:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجّجت إصابة الأميركي الإفريقي جايكوب بليك بجروح برصاص أطلقه شرطي أبيض في الولايات المتحدة، الغضب ضد العنصرية الذي غذى حركة مقاطعة في عالم الرياضة ويبدو في طريقه للوصول إلى العاصمة الفدرالية.

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