النفط يعاود الصعود والعراق يرفع التزامه بخفض الإنتاج لـ106 في المئة

2020/08/28 | 15:24 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادت أسعار النفط لترتفع خلال تعاملات، الجمعة، لتعوض خسائر محدودة تكبدتها في الجلسة السابقة، حيث تعرضت الأراضي الأميركية لعاصفة كبيرة، في وقت مبكر من الخميس، متجاوزة قلب صناعة النفط الأميركية في لويزيانا وتكساس، دون أن تسبب خسائر واسعة النطاق لمصافي التكرير.فيما استفادت السوق من الخفض الكبير الذي أجراه العراق في الإنتاج خلال الشهر الحالي.من ناحية أخرى، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أكتوبر (تشرين الأول)، والتي يحل أجلها اليوم الجمعة، بنحو 5 سنتات إلى مستوى 45.14 دولار للبرميل، وتتجه صوب تحقيق مكسب أسبوعي بنسبة 1.8 في المئة.كما صعدت عقود نوفمبر (تشرين الثاني) الأكثر نشاطاً بنحو 7 سنتات إلى مستوى 45.67 دولار.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار سنت واحد إلى مستوى 43.05 دولار للبرميل.



ويتجه الخام القياسي للارتفاع بنسبة 1.7 في المئة هذا الأسبوع، محققاً مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

تراجع كبير بإنتاج العراق في أغسطس

في الوقت نفسه، أفادت بيانات شحن ومصادر في القطاع بأن صادرات العراق من النفط متراجعة منذ بداية أغسطس (آب)، مما يشير إلى أن ثاني أكبر منتج في أوبك يواصل الالتزام بتعهده تقليص المعروض بموجب اتفاق تقوده المنظمة.

ووفق وكالة "رويترز"، تراجعت صادرات جنوب العراق إلى 2.63 مليون برميل يومياً حتى 25 أغسطس الحالي، بحسب متوسط أرقام من "بترو- لوجستكس"، التي ترصد شحنات الناقلات، وبيانات "رفينيتيف أيكون".



ويقل ذلك بنحو 40 ألف برميل يومياً عن رقم يوليو (تموز) الرسمي لصادرات الجنوب والبالغ 2.67 مليون برميل يومياً.

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وبدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة "أوبك+"، من أول أغسطس تقليص خفض غير مسبوق للمعروض بالتزامن مع بدء تعافي الطلب من تداعيات أزمة فيروس كورونا.



لكن العراق ما زال يقلص الإنتاج بعد التزام غير كامل بالاتفاق في الأشهر السابقة.

وقال دانييل جربر المدير التنفيذي لدى "بترو-لوجستكس" إن "العراق بصدد تحقيق أقوى مستوى التزام شهري له هذا العام".



وقدر صادرات الجنوب عند 2.6 مليون برميل يومياً منذ مطلع أغسطس، ما يقل 100 ألف برميل يومياً عن تقييمه لشحنات يوليو الماضي.



وتابع "ولكن، ما زال عليهم تطبيق المزيد من التخفيضات الكبيرة للتعويض عن تخمة معروضهم في الأشهر السابقة".

ارتفاع نسبة التزام العراق بخفض الإنتاج

كان العراق قد أعلن في السابع من أغسطس الحالي، أنه سيخفض الإنتاج 400 ألف برميل يومياً إضافية في كل من أغسطس وسبتمبر (أيلول) المقبل، تعويضاً عن زيادة إنتاجه في الأشهر الثلاثة السابقة.



وكانت بغداد في بعض الأحيان عضو أوبك الأقل التزاماً باتفاقات "أوبك+" السابقة.

والجنوب هو منفذ التصدير الرئيس للخام العراقي.



وتراجعت صادرات نفط شمال العراق قليلاً في أغسطس إلى نحو 400 ألف برميل يومياً، بحسب بيانات الناقلات ومصدر بالقطاع.

وإجمالاً، انخفضت صادرات العراق بنحو 80 ألف برميل يومياً حتى 25 أغسطس، بناء على متوسط لجميع التقديرات المتاحة حتى الآن.

وفي يوليو الماضي، كانت نسبة التزام العراق بالخفض نحو 73 في المئة.



وباستخدام حصة العراق الأعلى لشهر أغسطس ضمن ترتيبات "أوبك+" في ضوء تقليص حجم الاتفاق، تكون نسبة التزام بغداد قد ارتفعت إلى 106 في المئة.

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