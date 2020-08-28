’ادعى نزول الوحي عليه وحرف القرآن’... السجن 15 عاماً لمصري

2020/08/28 | 15:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قضت محكمة جنايات بورسعيد، شرقي مصر، بمعاقبة المتهم (ي.م.ا.ع) بالسجن المشدد 15 عامًا وتغريمه 20 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات، لادعائه أنه أوحي إليه بقرآن جديد.



وأصدر القضاء حكمه غيابيا ضد "المتهم بتعديل وتحريف آيات المصحف الشريف، قاصدا طباعتها ونشرها".

وكشفت تفاصيل القضية التي حملت رقم 804 لسنة 2020 جنايات بورفؤاد أول، والتي تعود إلى يوم 25 يوليو/ تموز عام 2016 بدائرة قسم شرطة بورفؤاد أول،" قيام المتهم، 40 عامًا، ويعمل نقاشا (وهو الشخص الذي يقوم بطلاء جدران وأسقف البيوت)، بتحريف نصوص القرآن الكريم عمدا وتغيير بعض كلماته وحروفه وأسماء السور وتغيير علامات الأرباع والأحزاب والأجزاء، مما ترتب على ذلك تغيير فى الشكل والمعنى فضلا عن قيامه بطباعته قاصدا نشره على الناس".

وبالقبض على المتهم، اعترف أمام النيابة العامة بقيامه "بتعديل وتحريف آيات المصحف الشريف".

وقال إنه "أُوحي إليه بذلك، قاصدا بطباعتها ونشرها على الناس لتوصيل الوحى المنزل إليه".

وتمت إحالة القضية إلى محكمة جنايات بورسعيد، "لارتكاب المتهم الجناية المعاقب عليها بنص المادتين 1 /2 من القانون 102 لسنة 1985 المعدل بشأن تنظيم طبع المصحف الشريف".

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