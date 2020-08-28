الجمارك: أكثر من ثلاثة مليارات دينار إجمالي الإيرادات المتحققة ليوم واحد

2020/08/28 | 15:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفتح يكشف عن أبرز الملفات التي نوقشت باجتماع قادة الكتل السياسية مع الكاظمي

كشف تحالف الفتح عن أبرز الملفات التي نوقشت في اجتماع قادة الكتل السياسية مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فيما تعهد الكاظمي باتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض الأمن والاستقرار وإنهاء مظاهر الفوضى.

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