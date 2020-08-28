البصرة: صدور أوامر قبض بحق مثيري النزاعات العشائرية

2020/08/28 | 15:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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البصرة - واع - سعد السماك

أعلنت قيادة شرطة البصرة صدور أوامر بإلقاء القبض على مثيري النزاعات العشائرية ومطلقي النار العشوائي.

وقال قائد شرطة البصرة اللواء عباس ناجي لوكالة الأنباء العراقية(واع)، اليوم الجمعة: إن"قوة من الشرطة اعتقلت خمسة متهمين بإطلاق النار العشوائي في منطقة التميمية بمركز المحافظة".

وأشار إلى أن"قيادة شرطة البصرة وضعت خطة لمتابعة ورصد شبكات المتاجرة والتوزيع ،وملاحقة مافيات المخدرات"، مبيناً أن " الأساليب التي ستتبعها الشرطة ستحدُّ من تلك العصابات.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، قد اكد في وقت سابق وخلال زيارته الى محافظة البصرة ان هناك جماعات خارجة عن القانون تحاول منذ فترة ترهيب أهل البصرة.

وعبّر الكاظمي عن أسفه للخروقات الأمنية التي شهدتها محافظة البصرة مؤخرا، مبيناً أن حضوره الى البصرة مباشرة بعد السفر هو لأمر استثنائي، فالبصرة ذات أهمية بالغة، ولا مجال للقبول بأي إخفاقات أمنية في توفير الحماية لها ولأبنائها.

وشدد على أهمية استعادة ثقة المواطنين بالقوات الأمنية، كما حث القادة الأمنيين على بذل قصارى جهدهم للكشف عن المجرمين بأسرع وقت، بدون خوف أو خشية، فلا مكان للخائفين داخل الأجهزة الأمنية، كما لا مجال للخوف لمن يعمل من أجل العراق.

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