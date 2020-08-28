ضبط هدرٍ بالمال العام بإنشاء مدارس بكركوك بقيمة أكثر من 57 مليار دينار

2020/08/28 | 15:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ – كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن وجود حالات هدرٍ في المال العام في مشروع إنشاء مدارس بطريقة البناء الجاهز في محافظة كركوك، وضبط الأوليات الخاصة بمشروع إنشاء (25) مدرسة بطريقة البناء الجاهز المحال إلى إحدى الشركات الأجنبية بمبلغ (57,894,000,000) مليار دينار ز واشارت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم انه […]

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