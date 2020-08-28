مفوضية حقوق الإنسان تحذر من هجرة الأطباء خارج العراق جراء تعرضهم للاعتداءات

2020/08/28 | 15:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في تحذير جديد من هجرة الأطباء خارج العراق، جراء تعرضهم لاعتداءات متكررة، دعت مفوضية حقوق الإنسان إلى التعامل مع المعتدين والمتجاوزين على الكوادر الصحية، وفق قانون مكافحة الإرهاب.

وقال عضو المفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي في بيان إن التجاوز على الأطباء والملاكات الصحية يعد انتهاكا صارخا لحقوق الانسان، مما يستدعي التعامل مع من يتجاوز على الاطباء والكوادر الطبية والمؤسسات الصحية وفق قانون مكافحة الإرهاب.

وأضاف الغراوي أن تكرار الاعتداءات على الكوادر الطبية يستدعي أن تقوم الحكومة بإجراءات رادعة للحد من هذه الظاهرة.

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