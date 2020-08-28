2020/08/28 | 15:34 - المصدر: قناة التغيير

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عزا اقتصاديون التدخلات الإيرانية في العراق لجعل الأخير متنفسا اقتصاديا لها حال فرضت الولايات المتحدة الامريكية عقوبات إضافية عليها.

واكد الاقتصاديون ان تدخلات إيران في العراق هو لتصريف منتجاتها في الأسواق العراقية مما أدى إلى موت الصناعة المحلية والقطاعات الاقتصادية.

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