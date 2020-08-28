بالفيديو.. الجيش يقبض على أمن المنافذ الحدودية

2020/08/28 | 15:36 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الدفاع، ان قوات الجيش تنفذ أوامر القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، بحماية المنافذ الحدودية وحرمها الكمركي.





وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، "تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة وتعليمات قيادة العمليات المشتركة باشرت قطعات الجيش العراقي من تشكيلات قيادة الفرقة المدرعة التاسعة وعمليات البصرة ضمن قاطع مسؤوليتها بحماية المنافذ الحدودية ومنع حالات التجاوز على القانون والضوابط المتبعة في عمل منافذ زرباطية والشلامجة وسفوان".

وأشار البيان الى ان قوات الجيش تؤمن المنافذ "بالتنسيق العالي مع هيأة المنافذ الحدودية لتسهيل النشاط التجاري وتأمين الطرق المؤدية الى الحرم الكمركي".

عمار المسعودي

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