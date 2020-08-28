جريمة مروعة في ذي قار ضحيتها 3 أشقاء

2020/08/28 | 15:36 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} كشف مصدر أمني اليوم الجمعة عن مقتل ثلاثة أشقاء في قضاء الرفاعي على يد قريب لهم نتيجة خلاف حول قطعة ارض.





وذكر المصدر ان ثلاثة اشقاء تم قتلهم على يد ابن عمهم بطلق ناري نتيجة خلاف حول قطعة ارض في المنطقة المحايدة لمحافظة ميسان والتابعة اداريا لقضاء الرفاعي.

واضاف، ان القاتل لاذ بالفرار فيما توجهت قوة امنية الى مكان الحادث لمعرفة تفاصيل اكثر.

عمار المسعودي

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