المالية النيابية تكشف دستورية ربط رواتب موظفي الاقليم بالحكومة الاتحادية

2020/08/28 | 15:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكدت اللجنة المالية النيابية، الجمعة، أن الدستور لا يمنع ربط موظفي الإقليم مع الحكومة الاتحادية، مرجحة اقتصار التعيينات في موازنة عام 2021 على التوظيف بدلا من المحالين على التقاعد.

وقال عضو اللجنة أحمد حمة، في تصريح له، اليوم (28 آب 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي ان "تحديد عدد الموظفين في الإقليم يحتاج إلى لجنة من الرقابة المالية لتدقيق هذا العدد، وأن الدستور لا يمنع ربط موظفي الإقليم مع الحكومة الاتحادية".

وأضاف أنه "لا يتصور وجود درجات وظيفية في موازنة العام 2021، وإنما يوجد فيها حركة الملاك وهي توظيفات بدلا من المتقاعدين"، مشيرا إلى أن "تخصيص الدرجات الوظيفية ليس من صلاحيات اللجنة المالية، وإنما من مسؤولية الحكومة".

وكانت اللجنة المالية النيابية، قد أكدت في وقت سابق وجود 230 ألف درجة وظيفية تنتظر التخصيص خلال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.

وقال عضو اللجنة ناجي السعيدي إن "أكثر من 230 ألف درجة وظيفية كان من المؤمل إطلاقها ضمن موازنة 2020، إلا أن انخفاض أسعار النفط تسبب بتعطيلها"، لافتا إلى أن "الدرجات الوظيفية ستضمن في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 في حال توفر التخصيص المالي لها".

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