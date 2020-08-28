الجمارك تكشف عن إجمالي إيراداتها المتحققة في يوم واحد

2020/08/28 | 15:43 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت الهيأة العامة للجمارك عن إجمالي إيراداتها المتحققة ليوم أمس الخميس الموافق ٢٠٢٠/٨/٢٧ في مراكزها الجمركية.

وقالت الهيأة في بيان اطلعت عليه “يس عراق” إن الإيرادات بلغت “ثلاثة مليارات وثلاثمائة وخمسة وأربعين مليون دينار”.

وأشارت إلى أنها “ساهمت في تسهيل دخول آلاف الارساليات من الادوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية وعلى مدار الساعة ليلا ونهارا وبجهود ومتابعة مباشرة من قبل الإدارة العليا في الهيأة بغية تسهيل انسيابية دخول الارساليات الى البلد للمواد الأساسية والغذائية خصوصا الأدوية البشرية لإيصالها الى المستهلك في ظل الأزمة الحالية”.

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