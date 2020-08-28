الكمارك تعلن عن أجمالي الإيرادات المتحققة يوم أمس الخميس

2020/08/28 | 15:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الهيأة العامة للكمارك، اليوم الجمعة، عن إجمالي ايراداتها المتحققة ليوم امس الخميس في مراكزها الكمركية.

وقالت الهيأة في بيان، تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “على الرغم من تصفير الرسوم الكمركية على الكثير من البضائع وقلة الاستيرادات بسبب إغلاق بعض المراكز الحدودية بسبب جائحة كورونا فأن إجمالي الايرادات المتحققة يوم امس الخميس في المراكز الكمركية بلغ ثلاث مليارات وثلاثمائة وخمسة وأربعون مليون دينار”.

وأضافت الهيأة، انها “ساهمت في تسهيل دخول آلاف الارساليات من الادوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية وعلى مدار الساعة ليلا ونهارا وبجهود ومتابعة مباشرة من قبل الإدارة العليا في الهيأة بغية تسهيل انسيابية دخول الارساليات الى البلد للمواد الأساسية والغذائية خصوصا الأدوية البشرية لأيصالها الى المستهلك في ظل الأزمة الحالية”.

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