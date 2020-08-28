الانبار تعلن عودة النشاط الرياضي للمرة الاولى منذ الازمة الصحية الناجمة عن انتشار كورونا

2020/08/28 | 15:52 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار ..

اعلن مستشار محافظ الانبار للشؤون الرياضية صفاء الريشاوي ، الجمعة، عن عودة النشاط الرياضي الى كافة مدن الانبار للمرة الاولى منذ الازمة الصحية .وقال الريشاوي في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان ” محافظ الانبار ورئيس خلية ازمة كورونا في المحافظة علي فرحان الدليمي، وافق على عودة النشاط الرياضي في عموم مدن الانبار للمرة الاولى منذ الازمة الصحية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا شرط الالتزام بقرارات خلية الازمة عند اجراء الالعاب الرياضية “.واضاف ان” عودة النشاطات الرياضية الى مدن الانبار تأتي بعد مناشدات عديدة اطلقها مسؤولي النشاط الرياضي في المحافظة ، مبينا ان” خلية الازمة سوف تصدر تعليمات مشددة لاقامة البطولات الرياضية وكيفية التعامل معها في ظل اجراءات كورونا لتجنب تسجيل اصابات جديدة بفيروس المرض “.يشار الى ان حكومة الانبار المحلية وبدعم من المنظمات الانسانية اعادت اعمار العديد من المؤسسات الرياضية المتضررة جراء العمليات الارهابية “.



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