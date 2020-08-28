الزراعة تسمح بحركة نقل محصولي الحنطة والشعير بين المحافظات

2020/08/28 | 15:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداداعلنت وزارة الزراعة، الجمعة، عن رفع القيود الخاصة بنقل محصولي الحنطة والشعير بين المحافظات كافة .

وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنه "نظرا لانتهاء موسم استلام محصولي الحنطة والشعير في جميع المحافظات وانتفاء حالة منع انتقال الحمولات الخاصة بالمحاصيل الاستتراتيجية ومنها الحنطة والشعير بين المحافظات صدر هذا القرار".

واشار الى ان "هذا القرار جاء دعما للمشاريع الزراعية العائدة للقطاع الخاص و بالاخص منها مشاريع الثروة الحيوانية والدواجن ، موضحا بأن ذلك جاء لاجل توفير المواد العلفية التي تحتاجها الثروة الحيوانية".

واكد على ضرورة "تسهيل مرور حركة المحاصيل الزراعية المشار اليها من المحافظات التي لديها فائض من هذه المحاصيل الى المحافظات المستهلكة التي تعاني قلة في الانتاج من اجل التكامل الاقتصادي، داعيا كافة الاجهزة الامنية والسيطرات وقيادة العمليات الى تسهيل تنفيذ هذا القرار خدمة للصالح العام".

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