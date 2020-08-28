تصريح جديد من اللجنة المالية حول موظفي كردستان: الدستور يجيز ربطهم ببغداد

2020/08/28 | 15:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، الجمعة، أن تحديد عدد موظفي الإقليم يتطلب إرسال لجنة من هيئة الرقابة المالية.



وقال عضو اللجنة أحمد حمة في تصريح تابعه "ناس"، (28 آب 2020)، إن "تحديد عدد الموظفين في الإقليم يتطلب تدقيقاً من لجنة من الرقابة المالية"، مبيناً أن "الدستور لا يمنع ربط موظفي الإقليم مع الحكومة الاتحادية".

واستبعد حمة، أن "تتضمن موازنة 2021 درجات وظيفية باستثناء الدرجات الشاغرة نتيجة حركة الملاك"، موضحاً أن "تخصيص الدرجات الوظيفية ليس من صلاحيات اللجنة المالية، وإنما من مسؤولية الحكومة".

وكانت اللجنة المالية النيابية، قد أكدت في وقت سابق وجود 230 ألف درجة وظيفية تنتظر التخصيص خلال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.

وقال عضو اللجنة ناجي السعيدي، إن"أكثر من 230 ألف درجة وظيفية كان من المؤمل إطلاقها ضمن موازنة 2020، إلا أن انخفاض أسعار النفط تسبب بتعطيلها"، لافتاً إلى أن "الدرجات الوظيفية ستضمن في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 في حال توفر التخصيص المالي لها".

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