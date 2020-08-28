15 سطحا يجب الحذر منها لوقف انتشار كورونا

2020/08/28 | 15:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أدرجت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، عددا من الأسطح التي يجب على الأشخاص تجنب لمسها بأيد غير مغسولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتؤكد المراكز أن نظافة اليدين عامل مهم في منع انتشار فيروس كورونا، وتظهر الأبحاث أنه يمكن أن يدخل من خلال الفم والأنف والعينين، وفقا لما أورده موقع "بي جي آر".

وتضيف أنه في حال لمس الشخص تلك الأجزاء من الجسم بيدين غير مغسولتين وتحتويان على جزيئات فيروسية دون قصد، فهذا يعني أنه يمكن أن يعرض نفسه للإصابة، أو يصيب الآخرين بالفيروس في حال كان مصابا ولمس مجموعة من الأسطح التي يتشارك كثيرون في لمسها.

وحددت المراكز 15 سطحا يجب على الأشخاص عدم لمسها إلا بعد غسل اليدين للحد من انتشار كوبيد-19 وهي كالتالي:

مقابض أبواب الأبنية العامة

الطعام غير المطبوخ

الطعام الجاهز للتقديم

سلات المهملات

الكتب في المكتبات العامة والأجهزة الإلكترونية

أجهزة الصرف الآلي

المسابح العامة

أيدي العاملين في مراكز العناية بالأظافر

الأسطح في المواصلات العامة

أزرار المصاعد

أبواب السيارات

الملابس الوسخة

الأشخاص المصابين بفيروس كورونا

القفازات المستعملة

وأخيرا، قناع الوجه

وبالإضافة للأسطح التي يجب تجنبها، تقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن هناك أيضا بعض الأنشطة التي يجب على الأشخاص تجنبها خلال تفشي الوباء، ومن بينها السفر والمطاعم والتجمعات الخارجية الكبيرة ودور السينما والمواصلات العامة والذهاب لصالة الألعاب الرياضية.

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