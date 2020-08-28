اكثر من 3 مليارات دينار ايرادات المراكز الكمركية ليوم امـس

2020/08/28 | 15:58 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / أعلنت الهيئة العامة للكمارك ان الايرادات المتحققة امس من المراكز الكمركية بلغت اكثر من ثلاثة مليارات دينار.وقالت في بيان ان الايرادات بلغت 3 مليارات وثلاثمائة وخمسة وأربعين مليون دينار ،على الرغم من تصفير الرسوم الكمركية على الكثير من البضائع وقلة الاستيرادات بسبب إغلاق بعض المراكز الحدودية بسبب جائحة كورونا ./انتهى5

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