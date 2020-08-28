الحداد يكشف عن زيارة قريبة لوفد حكومي كوردستاني الى بغداد لبحث 3 ملفات

2020/08/28 | 16:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير الحداد الجمعة ، أن وفدا من حكومة إقليم كوردستان سيزور بغداد قريبً ،لاستكمال الحوارات، محددا ثلاثة ملفات سيتم بحثها .

وقال الحداد في تصريح رسمي تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (28 اب 2020) إن"وفد الإقليم سيناقش مع الحكومة الاتحادية ثلاثة ملفات مهمة"، لافتا إلى أن"هذه الملفات هي حصة إقليم كردستان من الموازنة العامة المقبلة ، ومسائل النفط والمنافذ الحدودية".

وأوضح أنه"وحسب المعلومات التي تم إبلاغه بها ،أن وفدا من حكومة إقليم كوردستان سيزور العاصمة بغداد خلال الأيام القليلة المقبلة لاستكمال الحوارات التي جرت في السابق بين الجانبين ، والتوصل إلى تفاهم واتفاقات بشأن مسألة الموازنة والنفط والمنافذ الحدودية".

وأضاف الحداد أنه :"لم يتضح هل سيكون الوفد برئاسة رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني أم لا ، ولكن ما هو مؤكد أن الوفد سيكون حكوميا".

وكان وفد من إقليم كردستان قد زار في وقت سابق بغداد واجرى مباحثات ملفات دعم الحكومة ومواجهة الازمات وانهاء الخلافات بين بغداد واربيل .

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