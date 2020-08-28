مجلس القضاء الأعلى يعلن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين على مدير مستشفى الأمل

2020/08/28 | 16:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد الاعتداءات التي تعرض لها مدير إحدى مستشفيات محافظة النجف، أعلن مجلس القضاء الأعلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين.

المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أكد في بيان أن محكمة تحقيق النجف اتخذت الإجراءات القانونية بحق المتهمين الذين اعتدوا على مدير مستشفى الأمل الدكتور طارق الشيباني، وأودعت خمسة منهم في التوقيف وإصدار أمر قبض وتحر بحق بقية المتهمين استنادا إلى احكام المادة مئتين وثلاثين من قانون العقوبات وبدلالة المادة السادسة من قانون حماية الأطباء، مشيرا إلى أن المتهمين هم من ذوي أحد المتوفين بفيروس كورونا.

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