هيئة المنافذ تعلن ضبط 7 حاويات مخالفة للضوابط في ميناء أم قصر الشمالي

2020/08/28 | 16:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية ضبط سبع حاويات مخالفة للضوابط والتعليمات في ميناء أم قصر الشمالي.

وأكدت الهيئة في بيان تكمن شعبة البحث والتحري في الميناء من ضبط حاويات بحجم أربعين قدما، تم تزوير وصل قبض إيرادات الدولة لمواد تضم قطع غيار دراجات نارية ومواد منزلية مختلفة وعدد يدوية، إلا أن عمليات البحث أثبتت وجود أجهزة كهربائية أوربية المنشأ لم يصرح وكذلك اطارات دراجات ووجود دراجات نارية خلافا للكمية المذكورة في الأوراق الرسمية بغية تهريبها.

وأوضح البيان أن جميع الحاويات تم التلاعب بإجازات الاستيراد الخاصة بها، حيث قام المستورد بدفع مبلغ مليون وخمسمئة ألف دينار عن عدم تصديق شهادة المنشأ والفاتورة التجارية الخاصة بالبضاعة مما سببت هدراً بالمال العام.

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