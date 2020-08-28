2020/08/28 | 16:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تم فحص ( 22634) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1547498 )

– سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (3865) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 412بغداد / الكرخ 635مدينة الطب 72النجف الأشرف 218السليمانية 57 أربيل 269 دهوك 235 كربلاء 70كركوك 144ديالى 119واسط 136 البصرة 423ميسان 168بابل 208 الديوانية 174 ذي قار 180الأنبار 73المثنى 128 نينوى 70 صلاح الدين 74

– الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 4177 حالة، وكما يلي:بغداد الرصافة 529بغداد الكرخ 455مدينة الطب 134النجف 280السليمانية 131 أربيل 208دهوك 119 كربلاء 293كركوك 165 ديالى 92واسط 273البصرة 338ميسان 166 بابل 201 الديوانية 121 ذي قار 186الأنبار 38المثنى 136نينوى 166 صلاح الدين 146

– الوفيات 74 حالة وكما يلي :بغداد الرصافة 3بغداد الكرخ 3 مدينة الطب 1 السليمانية 11أربيل 9 دهوك 6 كربلاء 4كركوك 6ديالى 1 واسط 1 البصرة 4 ميسان 2 بابل 9 الديوانية 3 الأنبار 1 المثنى 4 نينوى 6

مجموع الشفاء : 164874 ( نسبة الشفاء 73.7 %) مجموع الأصابات : 223612 الحالات الكلية تحت العلاج : 51924 الراقدون في العناية المركزة: 582 مجموع الوفيات: 6814

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تسجل 4177 اصابة و74 حالة وفاة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تسجل 4177 اصابة و74 حالة وفاة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).