الصحة تسجل 4177 اصابة و74 حالة وفاة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

تم فحص ( 22634) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1547498 )
– سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (3865) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 412بغداد / الكرخ 635مدينة الطب 72النجف الأشرف 218السليمانية 57 أربيل 269 دهوك 235 كربلاء 70كركوك 144ديالى 119واسط 136 البصرة 423ميسان 168بابل 208 الديوانية 174 ذي قار 180الأنبار 73المثنى 128 نينوى 70 صلاح الدين 74
– الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 4177 حالة، وكما يلي:بغداد الرصافة 529بغداد الكرخ 455مدينة الطب 134النجف 280السليمانية 131 أربيل 208دهوك 119 كربلاء 293كركوك 165 ديالى 92واسط 273البصرة 338ميسان 166 بابل 201 الديوانية 121 ذي قار 186الأنبار 38المثنى 136نينوى 166 صلاح الدين 146
– الوفيات 74 حالة وكما يلي :بغداد الرصافة 3بغداد الكرخ 3 مدينة الطب 1 السليمانية 11أربيل 9 دهوك 6 كربلاء 4كركوك 6ديالى 1 واسط 1 البصرة 4 ميسان 2 بابل 9 الديوانية 3 الأنبار 1 المثنى 4 نينوى 6
مجموع الشفاء : 164874 ( نسبة الشفاء 73.7 %) مجموع الأصابات : 223612 الحالات الكلية تحت العلاج : 51924 الراقدون في العناية المركزة: 582 مجموع الوفيات: 6814
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