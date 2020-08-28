الموقف الوبائي: اصابات كورونا تسجل “ارتفاعاً جديداً” لها في العراق مع تراجع حالات الشفاء بشكل لافت

2020/08/28 | 16:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

اعلنت وزارة الصحة والبيئـة، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الجمعة المصادف 28 آب 2020.

وذكر بيان الصحة، انه تم فحص ( 22634) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1547498 )

– سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (3865) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:بغداد / الرصافة 412بغداد / الكرخ 635مدينة الطب 72النجف الأشرف 218السليمانية 57أربيل 269دهوك 235كربلاء 70كركوك 144ديالى 119واسط 136البصرة 423ميسان 168بابل 208الديوانية 174ذي قار 180الأنبار 73المثنى 128نينوى 70صلاح الدين 74

– الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 4177 حالة، وكما يلي:بغداد الرصافة 529بغداد الكرخ 455مدينة الطب 134النجف 280السليمانية 131أربيل 208دهوك 119كربلاء 293كركوك 165ديالى 92واسط 273البصرة 338ميسان 166بابل 201الديوانية 121ذي قار 186الأنبار 38المثنى 136نينوى 166صلاح الدين 146

– الوفيات 74 حالة وكما يلي :بغداد الرصافة 3بغداد الكرخ 3مدينة الطب 1السليمانية 11أربيل 9دهوك 6كربلاء 4كركوك 6ديالى 1واسط 1البصرة 4ميسان 2بابل 9الديوانية 3الأنبار 1المثنى 4نينوى 6

مجموع الشفاء : 164874 ( نسبة الشفاء 73.7 %)مجموع الأصابات : 223612الحالات الكلية تحت العلاج : 51924الراقدون في العناية المركزة: 582مجموع الوفيات: 6814

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