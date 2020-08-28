2020/08/28 | 16:17 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة: تسجيل 4177 اصابة جديدة و3865 شفاء ووفاة 74 خلال 24 ساعة

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