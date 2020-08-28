نهاية محزنة لوعد

2020/08/28 | 16:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "تحطمت أحلامي على أبواب الجنسية التركية"، هكذا شرح نور نضر ما حدث معه عندما اكتشف أن ملف التجنيس الخاص به مع عائلته، "زوجته وطفليه،" تم إلغاؤه بعد انتظار طال أكثر من عامين.

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