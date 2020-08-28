اتفاقية إستراتيجية جديدة بين العراق وإيران قد توازي الاتفاقية بين بغداد واشنطن

2020/08/28 | 16:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- ..أعلنت الخارجية الايرانية عن بوادر اتفاقية إستراتيجية جديدة بين العراق وإيران تحمل بعدا قد يوازي كفة الاتفاقية الأمنية المماثلة بين بغداد واشنطن، بيد أنها ما زالت غير مختمرة .وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعد خطيب زادة عزم بلاده على إجراء محادثات مع العراق بهدف التوصل إلى اتفاق إستراتيجي بين البلدين، مؤكدا إن […]

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