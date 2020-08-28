الصحة العراقية تسجل 4177 إصابة جديدة بفيروس كورونا و74 حالة وفاة

- تم فحص ( 22634) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1547498 )
- سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (3865) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 412
بغداد / الكرخ 635
مدينة الطب 72
النجف الأشرف 218
السليمانية 57
أربيل 269
دهوك 235
كربلاء 70
كركوك 144
ديالى 119
واسط 136
البصرة 423
ميسان 168
بابل 208
الديوانية 174
ذي قار 180
الأنبار 73
المثنى 128
نينوى 70
صلاح الدين 74
- الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 4177 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 529
بغداد الكرخ 455
مدينة الطب 134
النجف 280
السليمانية 131
أربيل 208
دهوك 119
كربلاء 293
كركوك 165
ديالى 92
واسط 273
البصرة 338
ميسان 166
بابل 201
الديوانية 121
ذي قار 186
الأنبار 38
المثنى 136
نينوى 166
صلاح الدين 146
- الوفيات 74 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 3
بغداد الكرخ 3
مدينة الطب 1
السليمانية 11
أربيل 9
دهوك 6
كربلاء 4
كركوك 6
ديالى 1
واسط 1
البصرة 4
ميسان 2
بابل 9
الديوانية 3
الأنبار 1
المثنى 4
نينوى 6
مجموع الشفاء : 164874 ( نسبة الشفاء 73.7 %)
مجموع الأصابات : 223612
الحالات الكلية تحت العلاج : 51924
الراقدون في العناية المركزة: 582
مجموع الوفيات: 6814
دائرة الصحة العامة
وزارة الصحة والبيئة
الجمعة 28 آب 2020
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