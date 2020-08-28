الصحة العراقية تسجل 4177 إصابة جديدة بفيروس كورونا و74 حالة وفاة


الصحة العراقية تسجل 4177 إصابة جديدة بفيروس كورونا و74 حالة وفاة
2020/08/28 | 16:29 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الجمعة المصادف 28  آب 2020  

- تم فحص ( 22634) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1547498 )  

- سجلت  وزارة الصحة والبيئة  هذا اليوم (3865) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:  

بغداد / الرصافة   412  

بغداد / الكرخ      635  

مدينة الطب        72  

النجف الأشرف    218  

السليمانية           57    

أربيل                269  

دهوك              235                      

كربلاء             70  

كركوك             144  

ديالى               119  

واسط              136            

البصرة             423  

ميسان               168  

بابل                 208   

الديوانية             174  

ذي قار              180  

الأنبار               73  

المثنى               128      

نينوى                70  

صلاح الدين         74                 

- الأصابات الجديدة لهذا اليوم  : 4177 حالة،  وكما يلي:  

بغداد الرصافة   529  

بغداد الكرخ     455  

مدينة الطب      134  

النجف            280  

السليمانية         131        

أربيل            208  

دهوك             119                

كربلاء         293  

كركوك        165   

ديالى          92  

واسط         273  

البصرة       338  

ميسان        166  

بابل           201  

الديوانية      121    

ذي قار        186  

الأنبار          38  

المثنى          136  

نينوى          166  

صلاح الدين    146   

- الوفيات   74   حالة  وكما يلي :  

بغداد الرصافة     3  

بغداد الكرخ        3  

مدينة الطب        1                     

السليمانية        11  

   أربيل          9  

دهوك            6                   

كربلاء           4  

كركوك         6  

ديالى           1   

واسط           1  

البصرة        4  

ميسان           2     

بابل            9  

الديوانية        3  

الأنبار          1    

المثنى          4           

نينوى           6   

مجموع الشفاء  :  164874     ( نسبة الشفاء 73.7  %)                        

مجموع الأصابات :   223612                                                

الحالات الكلية تحت العلاج :     51924                                                          

الراقدون في العناية المركزة:      582                                             

مجموع الوفيات:   6814  

دائرة الصحة العامة  

 وزارة الصحة والبيئة  

الجمعة   28   آب 2020  

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