منتخب الشباب يختتم معسكر كربلاء وينتظر قرار الاتحاد الآسيوي بشأن تأجيل النهائيات

2020/08/28 | 16:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اختتم منتخب الشباب لكرة القدم معسكره التدريبي الداخلي الثاني في محافظة كربلاء المقدسة، الذي استمر ١٤ يوماً، ضمن التحضيرات لبطولة آسيا تحت 19 عاما التي من المؤمل أن تقام في الرابع عشر من تشرين الاول المقبل.

وقال مدرب منتخب الشباب، قحطان جثير في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن:" معسكر كربلاء الداخلي كان ناجحاً، وتمت الاستفادة منه بدنياً وفنياً من خلال اقامة وحدتين تدريبيتين صباحية ومسائية، وكذلك خوض التدريبات في قاعة الحديد، لرفع جاهزية اللاعبين بدنياً".

وأضاف : "عملنا على تطوير الجانب الفني للاعبين، بإقامة مباراتين تدريبيتين على ملعب كربلاء الدولي بين لاعبي المنتخب من أجل معرفة مدى استيعاب اللاعبين للوحدات التدريبية، وكيفية تطبيقها بالشكل الصحيح، وتمت الاستفادة من المباراتين من خلال تشخيص الاخطاء الفردية للاعبين بعد أن تم تصويرهما وتحليلهما بشكل فني وشرحها للاعبين".

وتابع: " وأيضا أقمنا مباراة ودية مع نادي الجماهير في محافظة كربلاء، وانتهت بفوز المنتخب بسداسية نظيفة، والنتيجة لا تهم بقدر أن يتمكن اللاعبون من العودة لأجواء المباريات، خصوصاً بعد التوقف القسري بسبب جائحة كورونا، وابتعاد اللاعبين عن التدريبات والمباريات".

وأشار ان:" المنتخب سيعاود تدريباته في العاصمة بغداد الاثنين المقبل بحضور اللاعبين المتواجدين في العاصمة، لأننا منحنا اجازة للاعبي المحافظات، على أن يلتحقوا بمعسكر بغداد في الايام المقبلة".

وبين: "لغاية الآن لا نعرف شيئاً بشأن تأجيل بطولة آسيا من عدمها، رغم أن الاتحاد الآسيوي أوضح في بيان رسمي عن امكانية تأجيل البطولة بسبب قيود السفر وعدم جاهزية المنتخبات، لذلك سوف ننتظر القرار الرسمي نهاية الاسبوع المقبل، وبعدها سنقدم منهاجا تدريبيا للمنتخب في حال تأجيل البطولة، وسنستمر في التدريبات لغاية خوض غمار النهائيات".

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