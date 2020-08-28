الصحـة تسجـل 4177 اصابة جديدة بكورونا

2020/08/28 | 16:29 - المصدر: وكالة نينا

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شهداء وجرحى بقصف جوي تركي في سنجار

بغداد/ نينا/ اعلنت خلية الاعلام الامني عن استشهاد واصابة عدد من المواطنين بقصف جوي تركي في سنجار.

وقالت الخلية في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" ان طائرات مسيرة تركية خرقت الاجواء العراقية في تمام الساعة السابعة مساء الثلاثاء ، واستهدفت عجلة نوع بيك آب في قر

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