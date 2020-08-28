الدليل العقلي في الإيمان - سامح عسكر

2020/08/28 | 16:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامح_عسكر في سؤال عن حقيقة وجود الله لصديق وأنه افتتن بطعون بعض اللادينيينأقول: إعلم أن لكل منا رأيه العلمي والفكري الذي يجب أن يُحتَرم ولا نرد عليه إلا في سياقه دون مصادرة، واللاديني والملحد إذا كان مفكرا..فهذا إنسان جيد والمناقشة معه ممتعة، وقد تحدثت عن قصة وجود الله في كثير من كتبي السابقة وسيظهر المزيد منها ضمن كتابي القادم "الدين والعقل"ولكن مبدئيا إذا أردت الخوض في هذه القضية يجب عليك ......





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