هذا يحصل في شرقنا البائس.. ولا فخر

2020/08/28 | 16:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في زمن الصحيفة الوطنية الواحدة (بنسخها متعددة الأسماء)، وفي زمن الإذاعة والتلفزة الوطنية الواحدة التي لا يمكن التقاطها إلا بهوائي جيد قد يلتقط محطات أخرى في جغرافيات مجاورة ذات سيادة وطنية مختلفة،

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