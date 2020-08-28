العلاقات النيابية: زيارة وزير الخارجية السعودي للعراق لايمكن فصلها عن زيارة الكاظمي لواشنطن

2020/08/28 | 16:58 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه - متابعة أكد عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية ظافر العاني ، اليوم الجمعة ، ان زيارة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الى العراق لا يمكن فصلها عن التحركات التي قام بها مصطفى الكاظمي في زيارته إلى واشنطن وقمة عمّان الثلاثية.وذكر العاني ، إن زيارة ابن فرحان تعتبر مهمة جدا لتدارس اوضاع المنطقة …

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