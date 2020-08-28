2020/08/28 | 17:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قال رجل الدين جعفر الإبراهيمي، الجمعة، إن الأموال هي الدافع الأساس وراء الاغتيالات التي يشهدها العراق، واصفاً القتلة بأنهم "أقذر من الحيوان".



وأضاف في مقطع مرئي تابعه "ناس" (28 آب 2020)، أن "أغلب حالات القتل التي تجري تُدفع مقابلها الأموال، دون معرفة الجاني بهوية المجني عليه أو السبب وراء قرار تصفيته".

وأشار إلى أن "حملة التصفيات التي تشنها بعض الجهات ضد المتظاهرين والناشطين، لا مبرر لها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رجل الدين جعفر الإبراهيمي يهاجم قتلة المتظاهرين والناشطين: ’أقذر من الحيوانات’) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رجل الدين جعفر الإبراهيمي يهاجم قتلة المتظاهرين والناشطين: ’أقذر من الحيوانات’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).