العراق ومجلس التعاون الخليجي.. قمة عمان هل ستمهد للإنضمام؟

2020/08/28 | 17:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد علق المتحدث باسم تحالف تحالف عراقيون، بزعامة عمار الحكيم، اليوم الجمعة، على الانباء التي تتحدث عن وجود حراك لضم العراق لمجلس التعاون الخليجي، خلال الفترة المقبلة.وقال المتحدث باسم التحالف، النائب حسين عرب، لـ(بغداد اليوم)، انه "حتى الساعة، لا يوجد اي حراك من أجل انضمام العراق لمجلس التعاون الخليجي، خلال الفترة المقبلة، والاتفاق الثلاثي بين العراق والاردن ومصر، ليس له اي علاقة بهذا الملف".وبين عرب، "في حال طرح هذا الملف، ستكون هناك شروط عراقية، مقابل انضمام بغداد الى مجلس التعاون الخليجي، وفي نفس الوقت، ستكون هناك شروط خليجية مقابل هذا الانضمام، لكن بصورة عامة الانضمام شيء مهم الى العراق، وكافة دول الخليج".ومن جديد، عاد الحديث عن انضمام العراق إلى مجلس التعاون الخليجي، مع إعلان العراق تشكيل لجنة الحوار الاستراتيجي مع مجلس التعاون الخليجي ومخاطبة المجلس بتشكيل لجنة مشتركة مناظرة للجنة العراقية، تتبنى توحيد الرؤى بين العراق والمجلس.

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي عن عقد اجتماع بين العراق ومجلس التعاون الخليجي في غضون الشهرين المقبلين.

​وقالت الأمانة في بيان إن "لجنة الحوار الاستراتيجي مع مجلس التعاون الخليجي أوصت بمخاطبة الأمانة العامة للمجلس بشأن تشكيل لجنة مشتركة مناظرة للجنة العراقية، تتبنى توحيد الرؤى بين العراق والمجلس، ومتابعة بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين".

وأشار الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي في أثناء ترؤسه اجتماع اللجنة، طبقا للبيان، إلى "توجه الحكومة الحالية نحو الانفتاح على المحيط الإقليمي والدولي"، لافتا إلى أن "العراق يلعب دورا محوريا في الحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وتعزيز الاستقرار في المنطقة، إلى جانب مواقفه الرامية إلى خلق التوازن فيها".

وقررت اللجنة تشكيل فريق يتولى التنسيق بينها وبين مجلس التعاون الخليجي العربي بشأن عقد الاجتماع الثاني في العراق خلال الشهرين المقبلين، لتثبيت المقررات التي خرج بها الاجتماع الذي عقد في الرياض خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي.



ويأتي ذلك بعد يوم من استضافة بغداد لاجتماع وزراء خارجية كل من العراق ومصر والأردن الذي أكد على العمق العربي للعراق.

ومجلس التعاون الخليجي هو منظمة إقليمية سياسية، اقتصادية، عسكرية وأمنية عربية مكونة من ست دول عربية تطل على الخليج العربي وتشكل أغلبية مساحة شبه الجزيرة العربية هي المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين.

وتم التوصل في 25 مايو 1981 بين حكام البلاد الستة في اجتماع عقد في ابوظبي إلى صيغة تعاونية تهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دولهم في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، وفق ما نص عليه النظام الأساسي للمجلس في مادته الرابعة.

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