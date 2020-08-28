2020/08/28 | 17:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

نقل الإعلامي اللبناني ريكاردو كرم عن مصادر فرنسية قولها إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد يلتقي السيدة فيروز خلال زيارته المرتقبة مطلع سبتمبر إلى بيروت.

مصادر: ماكرون سيلتقي فيروز خلال زيارته للبنانمسؤول في الإليزيه: ماكرون لن يتخلى عن مسألة إيجاد حل للأزمة اللبنانيةوأشار كرم في تغريدة عبر صفحته الخاصة في "تويتر" إلى أن بعض المصادر الصحافية الفرنسية تتداول نية الرئيس الفرنسي لقاء السيدة فيروز بمناسبة مئوية لبنان خلال زيارته المرتقبة.

وتداول ناشطون مرارا في الآونة الأخيرة أخبارا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بصحة السيدة فيروز، كما سرت شائعات أكثر من مرة عن وفاتها.

ويزور ماكرون بيروت الأسبوع المقبل للضغط على الساسة اللبنانيين للمضي قدما في تشكيل حكومة يمكنها أن تطبق إصلاحات عاجلة.

المصدر: RT

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( لقاء مرتقب بين الرئيس الفرنسي وفيروز في بيروت) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( لقاء مرتقب بين الرئيس الفرنسي وفيروز في بيروت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).